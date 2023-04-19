國民黨從中央到地方民代疾呼，黨中央應從速、從簡徵召新北市長侯友宜，別在非黨內人士上頭打轉，消耗侯友宜所累積的能量，對此，國民黨立委賴士葆再次強調，藍營的基層都非常焦慮，不知道中央在等什麼；國民黨立委李德維也表示，身為國民黨團一員，還是會想辦法來催促黨中央趕快進行徵召，讓2024勝選不能再拖了。

賴士葆說，賴清德已經定於一尊，國民黨這方面一直沒有定下來，他接觸到的基層人員都希望越早提名越好，以國民黨內部民調，目前最高就是侯友宜，不知道黨中央在等什麼，要整合泛藍也可以，應該先提名再整合。

李德維表示，朱主席跟黨中央應該好好思索，為了提名事情，朱主席已經是「豬八戒照鏡子」不是人，受到基層也好或是黨內外撻伐，如何讓國民黨團結，這是朱主席和黨中央要思考。

李德維指出，現在這樣拖，甚至讓大家覺得變來變去，並非國民黨之福，身為國民黨團一員，還是會想辦法來催促黨中央趕快進行徵召，讓2024勝選不能再拖了。