湖山水庫蓄水量今（19日）下降至27.7％，已達3年前「百年大旱」的最低水位，據中央氣象局預報今晚將有梅雨鋒面通過，不過本次雨勢可能很豐沛，雲林縣府今也防患於未然，進行抽水站試運轉、滯洪池預抽。
去年秋冬以來十分乾旱，雲林縣不少農作物受旱災衝擊失收，湖山水庫14日起每日減供5萬公噸水給自來公司，蓄水量剩1404萬立方公尺，今日水位持續下降至27.7％，剛好平3年前紀錄。
19日晚上起全台受梅雨鋒面通過影響，將帶來較豐沛雨量，雲林縣府今試運轉抽水站設備、滯洪池與前池預抽，以增加洪峰準備時間。
明（20日）是農曆初一潮差將是大潮，縣府今也調度人力清除水閘門口淤泥，預備開啟閘門重力排水。
縣府表示，各大、中、小型移動式抽水機均已完成預檢作業，依照各公所提報的地點及易淹水地區視狀況進行布置，防患於未然。
縣府也呼籲各公所，加強巡防排水及下水道系統，檢查渠內是否有阻礙物及加強清淤，低窪地區要隨時注意水位變化。
縣府說，汛期期間豪雨侵襲，請縣民確實加強住家附近排水管理，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，勿至沿海及山區活動，以免發生危險。
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