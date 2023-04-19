湖山水庫蓄水量今（19日）下降至27.7％，已達3年前「百年大旱」的最低水位，據中央氣象局預報今晚將有梅雨鋒面通過，不過本次雨勢可能很豐沛，雲林縣府今也防患於未然，進行抽水站試運轉、滯洪池預抽。

去年秋冬以來十分乾旱，雲林縣不少農作物受旱災衝擊失收，湖山水庫14日起每日減供5萬公噸水給自來公司，蓄水量剩1404萬立方公尺，今日水位持續下降至27.7％，剛好平3年前紀錄。

梅雨預估今晚報到，雲林縣府依照各公所提報的地點及易淹水地區視狀況進行布置抽水機，防患於未然。（雲林縣府提供）

19日晚上起全台受梅雨鋒面通過影響，將帶來較豐沛雨量，雲林縣府今試運轉抽水站設備、滯洪池與前池預抽，以增加洪峰準備時間。

明（20日）是農曆初一潮差將是大潮，縣府今也調度人力清除水閘門口淤泥，預備開啟閘門重力排水。

縣府表示，各大、中、小型移動式抽水機均已完成預檢作業，依照各公所提報的地點及易淹水地區視狀況進行布置，防患於未然。

縣府也呼籲各公所，加強巡防排水及下水道系統，檢查渠內是否有阻礙物及加強清淤，低窪地區要隨時注意水位變化。

縣府說，汛期期間豪雨侵襲，請縣民確實加強住家附近排水管理，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，勿至沿海及山區活動，以免發生危險。