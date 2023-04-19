高雄一輛自小客車於昨晚深夜突然停在前金區中華三路與中正四路路上，後方車輛見狀紛紛閃避，相當危險，直到警方敲窗駕駛才下車，他趕緊解釋自己沒有睡著，而是在打電話，強調沒喝酒，但身上飄出的酒味卻無法隱瞞，直到酒測值超標，他才坦承有喝啤酒，懊悔的他貪杯誤事，被依違反公共危險罪帶回派出所偵辦。

新興分局前金所於18日深夜1時點多巡經前金區中華三路與中正四路路口時，發現1輛自小客車就停在大馬路中，上前查看並不斷拍打車窗，38歲的林姓駕駛才驚醒開門下車，但他一下車否認睡著，並不斷向員警表示，是在撥打電話，真的沒喝酒。

不過，他身上飄散濃厚的酒味卻是蓋不住，員警要求配合酒測，果然酒測值0.32；經了解，林男是前一晚於左營區友人家中喝了3瓶啤酒，聚餐結束後，貪圖方便未請代駕，自行駕車離開欲返家，懊悔的他不斷說自己是貪杯誤事，警方隨即告知權利，依違反公共危險罪帶回派出所偵辦。

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