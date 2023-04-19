一名房仲業者在帶看一組家庭客人時，對方是一對父母準備幫獨子挑大學租屋處，後來兒子堅持挑一間月租2萬的套房，家境小康的父母只能硬著頭皮答應，兒子還說「那我自己打工可以吧，只是以後我不回家妳就不要唸」，該業者最後只收對方2千元訂金，要他們回去好好想想，不急著簽約。

該房仲在臉書「匿名公社」發文，他日前帶一組客人看租屋，對方是對父母和孩子，孩子是名準大學生在找念書住處，指定要在鬧區的大套房，後來看中一間租金2萬的套房，父母在旁臉色相當差，後來全家討論許多，孩子當場說「那我自己打工可以吧，只是以後我不回家妳就不要唸，自己看著辦」。

該房仲說孩子堅持要租2萬元的套房，他私下與父親聊天，父親說夫妻月薪加起來不到10萬，孩子讀私立學校已對學費很苦惱，如今又要花一大筆租金，家中也沒有祖產，目前可能要向親戚借錢，母親則當場要去領錢想下訂房子，原PO最後只拿了2千元，要對方全家人回家再想想，房間會留給他們。

該房仲把事情告知房東後，房東也說能體諒對方，原PO表示「只生一個很寵我懂啦，但寵到都要上大學了，價值觀還這樣，完全沒顧慮家裡狀況，沒考慮父母感受，真的就很不好了」；其他網友留言「就讓他自己打工啊」、「學費可以學貸，拿什麼時代了哪來還跟親戚借」、「不要在有養兒防老的觀念了，就只是一個屁，靠自己比較好」。