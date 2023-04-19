南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）推出個人單曲《FLOWER》，新曲一推出立刻橫掃各大音樂排行榜，吸引許多明星藝人進行舞蹈挑戰，而Jisoo的親姐姐Jiyoon昨（18）日也在IG曬出8秒挑戰「開花舞」短片幫妹妹應援。

Jiyoon昨（18）日受邀出席Valentino Vintage韓國活動，該活動現場空間外觀布置以品牌經典的正紅色為主，內部更是運用紅色牆面、玫瑰花朵為空間帶來氣場十足的氛圍，從Jiyoon的貼文中可發現她除了拿著展場的點心與玫瑰花拍照外，也在現場小秀了一段「花開舞」。

影片中可見，她長相清秀皮膚白皙，眉眼間與妹妹Jisoo有幾分相似，留著妹妹頭長髮，身穿白色上衣外搭黑色短版外套，下身則搭配淺色牛仔褲，打扮休閒的她，仍散發出一股清純脫俗的氣質；影片一出，許多網友紛紛大讚： 「我的天啊，你做得這麼好？」、「歐逆終於也做了花朵挑戰！」、「哪一朵是花？」、「為什麼我只看到你的臉...」、「害羞的臉太可愛了」、「顏值完勝一堆偶像」。

事實上，Jiyoon在高中時期美貌就備受關注，更被封為「軍浦韓孝周」，31歲的她曾是一名空姐，目前已是2個孩子的媽，去年還登上韓國綜藝節目大談育兒經，而平時經常收到品牌合作邀約的她，近期更與韓國經紀公司 Agecy Peace簽約，公司也已經釋出個人形象照，讓外界相當期待姊妹倆之後能在公開活動中合體。