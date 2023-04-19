法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）17日率團訪台，行政院副院長鄭文燦今接見時大讚，友台小組一直是台法關係推手，台灣能在自由陣營中堅定生存要感謝法國支持；博多黑則說，此次訪台是為強調雙方連結有多緊密，接下來會加以維持，也強調台灣安全至關重要，希望人民能生活在和平氛圍下，選出自己的領導人。

鄭文燦今日在經濟部政務次長陳正祺、數位部政務次長闕河鳴及外交部主任祕書唐殿文等人陪同下，於行政院接見法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）、副主席柯拉波（Mireille Clapot）一行人。他說，相信訪團能感受到台灣民主、多元且開放的民風，以及對法國非常友善的氣氛。

鄭文燦致詞指出，友台小組一直是台法關係的推手，從2018年時任立法院長蘇嘉全赴法國訪問國會議場起，2021年法國國民議會通過支持台灣參與國際組織，去年立法院長游錫堃率團到法國國民議會和參議院交流，上周立法院副院長蔡其昌也出訪法國，非常謝謝友台小組的協助。

鄭文燦說，他擔任8年桃園市長期間，與法國格勒諾布爾大都會區簽訂姐妹市，期望推動科技、文化與教育交流，因為桃園是航空業所在地，華航、長榮和星宇等企業都坐落在此，當時也購買很多空中巴士的飛機，並與諸多法國廠商合作，例如半導體供應商液空集團，也有電動車廠商希望和法國合作。

鄭文燦指出，台灣安全是美國、日本、歐盟，以及全世界民主國家的重要利益，確保台灣能在自由陣營裡堅定生存，這是政府的目標，也感謝法國的支持，他以前常常跟法國代表處說「世界有了法國會更美好」，因為法國帶來民主、文化、流行、科技及普世人權價值，希望美好理想能在未來每個地方都落實。

博多黑表示，訪團想藉此次訪台機會，再次強調台法連結有多強烈，以及雙方關係的緊密，接下來必須加以維持，本次也安排和法國企業主碰面，期待台灣將來也到法國投資，進行各式交流。他強調，台灣安全至關重要，期待台灣人民能持續在和平氛圍下生活，繼續自由選舉自己的領導人。