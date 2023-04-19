美國媒體披露，白宮正向業界簡報即將端出的最新赴中投資管制，預計內容包含要求業者向政府通報對中國科技業的新投資案，以及禁止像微晶片等關鍵領域的生意往來。

政治新聞網Politico稱本月稍晚將公布的規定堪稱對赴中投資空前設限；行政部門已開始向美國全國商會（Chamber of Commerce）等產業團體簡報相關行政命令的大綱。

報導指出，當前事態發展處於微妙時刻。拜登政府一直想降溫美中緊張，維持與北京的經貿關係。然而自2月發生中國偵察氣球闖入美國領空的事件後，美國國會與大眾的反華情緒達到巔峰，而對已然緊繃的美中關係再採大動作，恐有將兩國都拖入經濟下滑螺旋的風險。

拜登團隊連月來雖表示無意與中國脫鉤，但仍準備一系列針對中國經濟關鍵領域的行動。除即將公布的赴中投資限制外，拜登政府也正考慮封殺在美廣受歡迎的TikTok短影音App；一名高層貿易官員上週也說美國可能提高對中國加徵關稅，以表達對北京沒能達標川普政府時代雙方所簽第一階段貿易協議的不滿。

拜登政府去年已推出新的出口管制規範，擺明打擊北京的珍貴的微晶片產業，並通過諸多工業政策盼打破對中國的依賴。當時白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）明確表示，相關戰略的目標是確保美國在新興高科技領域的競爭優勢。

美國財經媒體指出，財長葉倫（Janet Yellen）預計20日將在約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）發表她上任以來層面最廣的美中經濟關係談話。目前葉倫正努力在競爭對抗和雙方需合作的全球議題間拿捏平衡，也盼能在未來幾個月內訪中。

根據美國財政部相關聲明顯示，葉倫將在談話裡概述拜登政府的主要目標，包括捍衛美國國家安全利益和人權、尋求「公平環境下進行健康、互利的經濟競爭」、交流更多有關全球宏觀經濟狀況的資訊，以及與北京合作應對氣候變遷和債務問題。

拜登政府盼減少在關鍵商品和材料方面對中國的依賴，也敦促盟邦比照辦理，但美方此舉不僅激怒北京，也製造盟國苦惱，覺得華府有點過頭。法國總統馬克宏日前訪中時就表態，反對一切與中國脫鉤的企圖。

國際貨幣基金（IMF）本月也警告，美中之間的緊張局勢正推動地緣政治分裂、平添全球經濟風險，海外直接投資和其他資本流動目前益發出現朝向不同陣營集中的兩極化情況。