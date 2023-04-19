法新社報導，約一週前，平壤發射新型固態燃料洲際彈道飛彈，這是北韓武器計畫的重大突破。

北韓中央通信社（KCNA）報導指出，金正恩昨天指示「確保4月1日完成的軍用偵察衛星1號能如期發射」。

金正恩昨天視察北韓「國家宇宙開發局」（National Aerospace Development Administration）時敦促員工，「透過在不同軌道上連續部署數枚偵察衛星，來穩定建立衛星情蒐能力」。

北韓官方媒體的圖片顯示，金正恩和他的女兒視察了國家宇宙開發局。他查看的物品、圖表以及牆上的展示品，在部分照片中經過模糊處理。

發展軍用偵察衛星是金正恩2021年重點國防計畫一環。

金正恩昨天表示，由於美國和南韓的威脅與野心，偵察技術是「必須實現的重要工作」。

平壤當局未透露發射日期，但金正恩說衛星會「如期」發射。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120419