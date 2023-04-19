政府近年積極推廣漁電共生，但卻衍生漁民權益受損、破壞生態棲地等爭議，甚至衍生黑金介入問題；民進黨立委洪申翰、郭國文今舉辦記者會，要求中央訂定清楚管理原則並加強納管，農委會副主委陳添壽表示，將加強稽核養殖事實，避免「假養殖，真種電」。

洪申翰、郭國文提出3大訴求，要求經濟部及農委會應研議納管機制，避免業者以不肖方式炒作土地或降低成本，政府應有效介入土地整合、重塑秩序；第二，漁業署應參考農地違章工廠的查核模式，由中央主責，編列人力及預算資源，建立起養殖事實查核認定的檢核機制；最後，漁業署與水試所應成立專家小組團隊，建立損害基本認定指引，以養殖科學為基礎，協助損害爭議處理。

洪申翰表示，過去養殖漁業在管理量能上就是比較低，漁業署不像農糧署在各地有分署，地方政府則是只要養殖不出事，基本上就不涉入，但漁電「共生」的模式需要很高的管理量能，長期以來的低度管理是現在遇到的很大癥結點。

郭國文也指出，去年11月七股鄉親北上抗議，當時舉辦座談會，就要求經濟部、農委會投入駐地工作站，實際推動就化解了一定程度的末端爭議，但希望有前端納管，希望能源局提出統籌機制，也透過公股性質的公司帶頭參與做為示範。

農委會副主委陳添壽表示，養殖是登記制，不是許可制，針對養殖生產的管理和查核，需要地方合作執行，現行法規上，漁電共生案件的養殖事實是由地方政府負責認定，漁業署也會透過產銷履歷，做為認定的輔助。

陳添壽坦言，地方政府於轄區內1年可能檢核1、2次，確實不足，未來要結合科學技術，監測包括水質、溶氧及產量等狀況，以強化管理，目前已請水試所進行相關研究；另外，農委會也預計要在南部設立漁業署分署，以補充中央行政量能。