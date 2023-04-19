雲林縣北港鎮北辰國小日式校長宿舍閒置20餘年，周邊被丟棄垃圾淪為垃圾場，地方發起搶救老建築大作戰，校方19日表示已爭取經費清理周邊環境，文史工作者則呼籲宿舍已登錄為歷史建築，盼相關單位設法整修，日後可規畫為北辰國小校史館或藝文展演場域。

北辰國小宿舍群於1941年左右興建，位於北港鎮公所後方，目前呈閒置狀態，其中保存最完整的為日式木造校長宿舍，但由於長期無人居住年久失修，屋舍嚴重破損，周邊雜草叢生，被當成垃圾場堆置垃圾，成為地方髒亂死角，在地文史工作者不忍老建物蒙塵，發起搶救校長宿舍大作戰。

黃姓文史工作者表示，根據國家文化資產網資料，北辰國小前身為昭和2年（1927年）創設的台南州北港女子公學校，北辰國小宿舍群的校長宿舍歷經多名台、日校長居住，最後1位居住宿舍的校長為光復後第5任校長蘇金連，蘇校長搬離後至今已閒置20餘年。

文史工作者說，蘇金連校長居住期間，定期維修宿舍，並在周邊種植各種花草，把環境整理的很好，甚至成為民眾拍照景點，但退休搬離後便長期閒置，部分缺乏公德心的人把垃圾丟棄於此，歷史建築淪為垃圾場，實在令人痛心，希望相關單位能設法整修活化。

北辰國小校長陳明誌說明，校方已向縣教育處爭取經費清理校長宿舍周邊環境，宿舍本體因列為歷史建築，須依文資法規定整修，校方將研擬修復計畫，請縣文化觀光處協助爭取經費，共同努力活化這棟極具歷史意義的日式宿舍。