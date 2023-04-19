【全程字幕】堅偉大戰未停歇！何志偉赴士檢按鈴申告 怒嗆「從來沒有攻擊過王世堅」

民進黨台北市第二選區（士林、大同）19日晚間進行電話民調，王世堅與何志偉之間的戰火越演越烈，現在更告上法院；何志偉中常會前受訪時表示，按鈴提告的原因是從過去的蕭美琴到現在的何志偉抹黑文化越來越嚴重，「這場訴訟不是為了我自己」，是為了捍衛台灣民主價值乾淨清廉的選風。

何志偉今早發聲明表示，不滿王以「抹黑、抹紅、抄家滅族」為選舉主軸，上午11時赴士林地檢署提告。王回應，「何志偉別鬧了省省吧」，別再用一哭二鬧三提告的老伎倆，這群惡魔造成司法資源濫用，若何提告將告誣告。

何志偉受訪表示，明年還要團結台灣，讓國會過半，他不希望看到有人來撕裂民進黨，這些初選的抹黑都是給國民黨攻擊的子彈來傷害民進黨。

他說，這場初選要動用到司法資源，他是不願意的，如果不是這些人一再踐踏民主、一再觸碰道德底線，他一直為黨團結隱忍，但他的對手不斷創造撕裂，不惜抹黑栽贓虛構故事，讓整個初選變調。