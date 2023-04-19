五一上街頭！五一行動聯盟以「八年全執政、勞工算總帳」為主題今年再度重上街頭，五一行動聯盟今天指出，目前掌握行政權與立法院完全執政的民進黨，卻繳出一張令勞工無法滿意，甚至失望透頂的成績單，面臨2024年總統及立委大選之際，勞團要「算總帳」，要求民進黨正視過去7年政策上的問題。

總統蔡英文曾提出「縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工及實踐公平的集體勞資關係」等勞工政見，但勞團指出，工時政策延續「砍七天假」，倉促的一例一休配套、配合資方鬆綁工時限制，台灣年工時仍在全球前5名。

至於蔡英文曾提及基本工資3萬元是其夢想，勞團指出，目標已幾乎確定無法實現，台灣營業盈餘占GDP比率逐年遞增，受僱人員報酬卻下降至43.03％，顯示出經濟成長果實，未能讓勞工共享，如外送員等非典勞工也得不到保障。

五一行動聯盟提出「勞工要加薪、國假要恢復」、「青年要希望、老年要尊嚴」、「非典要保障、醫護要勞權」、「工會要有力、三權要完整」，要求正視勞動者心聲，盡速提出改革方案，改善日益惡化的勞動環境。