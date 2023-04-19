很多長者都因不諳操作陸方要求填具的健康申報碼而「卡關」，在出入境通關上造成很多困擾。(于家麒攝)

金門縣長陳福海已指示港務處與浯江公司，需增加服務人員在水頭碼頭主動協助鄉親填報健康申報碼。(于家麒攝)

小三通常態化後搭乘人數與日俱增，近日接獲不少民眾反應入境廈門通關時，常發生長輩因不諳操作陸方要求填具的健康申報碼而「卡關」，造成很多困擾。為此，金門縣長陳福海在日前與廈門市府會談時也提出此議題，希望陸方能協助爭取更簡便的通關認證方式，同時陳福海也指示港務處與浯江公司，在陸方未取消健康碼申報前，需增加服務人員主動協助鄉親上網申報。

據了解，新冠疫情自2020年發生以來，中國大陸因整體社會使用模式已習於用網路搭配手機等數位工具，來處理社會安全認證的規範。例如在疫情緊張時，發展出定位追蹤應用程式，並生成二維條碼後區分為紅、黃、綠三種顏色，以做為個人的出入的電子通行證使用。

陸方要求出入境旅客，需自行上網申報健康證明取得二維條碼後作為憑證。(圖／金門縣政府提供)

很多長輩因不諳操作填報健康申報碼而造成困擾，縣府將主動協助民眾上網填報。(圖／金門縣政府提供)

金門縣政府表示，今（2023）年初中國大陸有關部門宣布新冠疫情降級後，針對出入境的規範，要求旅客需自行上網申報健康證明取得二維條碼後作為憑證。縣長陳福海在小三通逐步走向常態化後，指示觀光處要超前部署派員在碼頭協助鄉親上網申報陸方要求的健康申報碼，以便於入境廈門時的通關流程。

近期因為疫情更為緩和，金門中高齡鄉親前往廈門進香、訪友、採購的人數日益增多，時常有鄉親因來不及或不熟悉先上網填寫申報健康碼，到了廈門才因申報錯誤或網路不通造成「卡關」問題，縣府也為此接到許多反應電話，希望縣府能協助向陸方要求取消此一措施。

對此，觀光處表示，縣長陳福海在此次前往廈門會談前已指示準備相關資料，在會談中也向陸方表達鄉親希望健康碼能取消的心聲。觀光處指出，由於健康碼的申報是陸方一致要求的出入境管制措施，在未取消或簡便調整前，縣長已要求觀光處、港務處及浯江公司，針對目前已提供的便民服務措施能強化能量，在水頭碼頭增派人手與服務台，協助旅客、鄉親上網申報。

有關健康碼的申報觀光處提醒，目前大陸海關等部門規範是旅客須在行前24小時內申報，完成後將二維碼截圖保存會比較方便；在申報時有關客輪名稱、出入境證件號碼等欄位都要確實填寫，如果填錯都要當場重新修正；如無微信帳號，可由同行家人或友人協助填寫，截圖使用，一組帳號以五人為限。

觀光處也指出，廈門五通碼頭亦有提供出入境旅客電子申報機台之服務，亦可於現場填寫申報，惟為利通關順暢，建議旅客還是要提前申報，以減少通關之等待時間。