不拜祖先、拜錯祖先可能都會影響運勢，命理師江柏樂指出，一名陳姓客戶因姑姑表示「阿公原本姓黃，日本人幫他改姓陳」，因此他們現在拜的是黃姓祖先，結果全家都不平安，3個男生官司纏身、女生都離婚；事後調查發現，原來他們跟黃家根本沒有關係，而且少拜了祖先入贅的卓家，才會落得此下場。

江柏樂在臉書發文分享案例，一名陳姓客戶拜的卻是黃姓祖先，因為姑姑表示，阿公原本姓黃，日本人幫他改姓陳；結果全家都不平安，家中3個男生，其中2人有官司，另1人被關，女生婚姻都離婚收場。

江柏樂在納骨塔擲筊十多分鐘都沒有聖筊，後來發現阿公的爸爸（阿祖）的哥哥和阿祖的爸爸（太祖）都姓陳；原來阿祖於日本時代在黃家當長工，長期住在黃家，不過跟黃家並沒有任何關係，卻被姑姑誤以為原本姓黃，是被日本人改姓才姓陳。

江柏樂後來到納骨塔樓下找到阿公的爸爸、姓陳的骨甕，「調骨頭那條魂出來問」，祖先牌位竟是空的，因為他們姓陳，牌位姓黃，所以根本就沒有進去；讓他驚呼「天呀！還有這種事。」

另外，該家族有祖先入贅卓家，事後因沒分到財產，就不拜卓家祖先，客戶家中3名男生出事「都是姓卓的祖先來弄的」，江柏樂直言，應該要拜雙姓祖先，家裡才會平安。

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