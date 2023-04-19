北市內湖區麗山里辦公處將在20日8時至13時，舉辦「內湖六大角天上聖母祝壽繞境祈福慶典」，警方預估參加人數逾500名，並公布繞境路線：

環山路二段22號（紅壇）(出發)→直行環山路二段→右轉環山路三段一巷（桂竹宮）→右轉港墘路37巷→直行港華街→右轉麗山街→右轉麗山街348巷→直行內湖路一段629巷→直行港墘路82巷→直行內湖路一段737巷51弄→右轉麗山街→右轉內湖路二段→右轉文德路→左轉江南街→右轉瑞光路→右轉港墘路→左轉內湖路一段→右轉內湖路一段629巷→左轉內湖路一段591巷11弄→左轉內湖路一段591巷→右轉內湖路一段→右轉內湖路一段411巷（車隊轎班回紅壇）→媽祖右轉內湖路一段387巷→右轉內湖路一段387巷3弄→左轉內湖路一段437巷→左轉內湖路一段411巷19弄→右轉內湖路一段411巷(媽祖回紅壇）。

內湖分局表示，將視現場活動及交通狀況，針對以上管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，籲請車輛配合現場員警及義交人員指揮，或提前規劃改道行駛；另行人通行路口請利用行人穿越道，且駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。