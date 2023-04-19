職業籃球男球員遭側錄不雅影片後被恐嚇勒索案，35歲的余姓色情網站經營者遭起訴，一審被依非法利用個人資料罪判刑2年10月，台灣高等法院二審改判刑3年，沒收犯罪所得新加坡幣31萬3968多元。可上訴。

余姓男子在2019到2020年間經營色情網站，會員可以網站播放器觀看不詳人士所竊錄、被害人裸露其身體隱私部位之影像， 另為便利買家預覽挑選，其銷售頁面有顯示被害人全臉、身體特徵之影像截圖、生活照片，或標註其姓名、學校、職業、社會活動等足以直接識別之個人資料。

余男在不詳時間由不詳管道取得已滿18歲的4名男子猥褻影像，又取得另5名少年及其他成年男子等共22人之猥褻影像後，陸續儲存於網路雲端硬碟，再以未採任何隔絕措施之經營方式，透過2網站散布、公然陳列及販賣之，至2020年12月19日才遭警查獲。

高院認為余男犯罪時間長達1年半左右，被害人數眾多，除破壞社會善良風俗外，亦嚴重侵犯他人隱私，甚至危害未成年人身心健康，應予相當程度之非難，但考量他犯後坦承大部分犯行，態度尚可，並已與6名被害人和解賠償損害，判處有期徒刑3年。可上訴。

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