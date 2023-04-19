賴男趁大學生打球時翻包行竊。（警方提供）

53歲賴姓男子平時打零工維生，日前經過中正區某大學，發現許多學生都在籃球場打球，並將背包、書包放在一旁，賴觀察多次後認為有機可乘，10天陸續前往行竊，從中偷走4000餘元，中正一警方循線追查，日前在轄內某網咖，將正在打電動的賴當場逮捕。

警方接獲蔡姓、朱等等大學生報案，指稱他們在球場打球後，發現放在旁邊的背包遭人翻動，裡面的現金不翼而飛，2人合計損失約4000多元，經調閱監視器，鎖定1名鬼崇男子涉嫌。

警方調查，犯嫌假裝在旁圍觀看球，暗中鎖定已報隊準備的大學生，等他們一上場，立刻就到他們的背包旁翻找、行竊，10天內犯下2起竊案。

中正一警方隨後鎖定53歲賴男，但他居無定所，日前在轄內網咖臨檢時，發現賴正在裡面休息打電動，當場將他查獲逮捕，全案依竊盜罪送辦。

警方呼籲，民眾在公共場所，從事各項運動時，要注意個人財物保管，最好利用附近置物櫃或將財物集中輪流由專人進行保管，不讓宵小有機可趁。