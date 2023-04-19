立法院會邀請金融監督管理委員會、財政部、數位發展部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會、經濟部、法務部就「為因應金融業導入人工智慧(Artificial Intelligence)科技（例：ChatGPT），如何跨部會強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速我國金融科技發展」進行專題報告，並備質詢。

財政部國債鐘到4月7日國債鐘每人負擔27.1萬元，創下歷史新高，其中1年期以上的長期債務已經逼近5兆9448億元，逼近6兆元，長債金額大增2450億元；未滿1年的短期債務餘額3620億元，合計6兆3068億元，平均每位國人負債27.1萬元，是統計以來首度突破27萬元。

財政部部長莊翠雲表示，此現象是因國庫支付前瞻特別預算及紓困預算之兩大要素，但是今年總預算已經編列還債1100億元。長債是否持續增長還要觀察，而短債均是台電公司增資等短期融資，且為短期現象，5、6月所得稅入帳後會執行債務還本，屆時債務數就會下降。

5月報稅季維持1個月的法定申報時間，至5月31日截止。不過，針對受疫情衝擊而有繳納困難的民眾，財政部依紓困振興條例，仍提供延、分期繳稅措施。而針對稅收超徵應優先還債，莊翠雲說明，財政部前幾年對於歲課收入超過預算數的部分均優先用來還償；去年除還預算編列的950億元全數執行外，更增加還債，故還債金額達1500億元。