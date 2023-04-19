國軍將購買400枚岸基魚叉反艦飛彈，但卻被空軍前副司令張延廷指出，射程最多僅120公里。對此，前立委郭正亮爆料，國軍對採購此款飛彈其實不以為然，但卻得到美方「會來不及量產」的回覆，而在買了之後又不一次交貨，他感嘆，台灣根本是當了冤大頭。

張延廷昨（18）日在政論節目中指出，美國賣給台灣的陸射魚叉飛彈射程設定射程為80公里，若改裝為增程型，射程為108至120公里，無法進行源頭打擊，只能攻擊在台海中線附近的目標。張廷延也質疑，共軍的艦艇都有抗干擾與方陣快砲等防禦系統，此款飛彈除了射程短，其速度更只有次音速，台灣要怎麼辦？

郭正亮今在中天網路直播節目《綠也掀桌》指出，由於性能不是特別優越、易遭共軍艦艇攔截，再加上價格又貴，所以軍方對美國要求增購68套岸基魚叉飛彈非常不以為然，他們向美方反映，要做雄二飛彈，結果得到了對方「會來不及量產」的回覆。

郭正亮指出，「會來不及量產」的說法，聽起來像是會一次把這400枚飛彈給台灣，但美國以此為由，要求台灣買魚叉飛彈，卻又不一次交貨，台灣根本是當了冤大頭，他更直言，這筆採購魚叉飛彈的前若是拿來生產雄二，可能能生產1000多枚。