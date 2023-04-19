腎臟是人體排除毒素的重要器官，一旦受損，對健康危害極大。一名30歲男子因半年來常感疲倦、尿中有泡泡而就醫，醫師檢查發現，男子尿中出現白蛋白，合併尿液出現泡泡，顯示腎臟已經受損，詢問得知，男子因工作常大量排汗，卻只喝飲料解渴，又嗜吃重口味食物，導致僅30歲的他腎功能已受損。

尿液若出現泡泡，經常是蛋白尿造成，根據衛福部豐原醫院的衛教資訊，很多種腎臟病的早期唯一病徵就是蛋白尿，此外，「白蛋白尿」也是一重要指標，健康成人每天排出的白蛋白應小於30毫克，當白蛋白高於此標準，稱為「微量白蛋白尿」，恐是腎功能的警訊。

營養功能醫學家劉博仁在其臉書表示，上述30歲男子就醫時，尿液中出現微量的白蛋白，合併有一些尿液的泡泡，顯示腎臟已有些微的受損。

一般而言，人在30歲後腎功能才會逐漸衰退。劉博仁表示，男子才30歲，就出現腎功能受損，因此必須了解受損原因，以免持續惡化到面臨洗腎的命運。

劉博仁表示，經詢問得知，該男子平常需大量補充水分，但只喝飲料解渴、極少喝白開水，此外晚餐多吃重口味又很辣的食物，例如麻辣湯麵、麻辣牛肉麵，「醬料加得非常多。」

他表示，經要求男子每天喝到2500cc的水分，且戒掉不健康的飲料後，改吃清淡食物後，男子的泡泡尿及白蛋白尿問題都消失了，顯示腎臟功能恢復良好。