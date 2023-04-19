五一勞動節 台股休市一天 14:092023/04/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所最新公告，5月1日（周一）為勞動節，集中交易市場休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 力挺創新經濟 證交所持續推動台灣創新板 《證交所》六方科技今上市審議 證交所：上市公司111年營收獲利穩健 #五一勞動節 #台股休市 #證交所 #最新公告 #勞動節 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》證交所參與S&PDJI日本ETF研討會 08:182023/04/13 財經 退場機構上路來首家 誠創自12日起停買、未來恐下市 21:082023/04/10 財經 廷鑫去年財報延遲重新公告 證交所開罰3萬元 19:272023/04/14 財經 《證交所》證交所官網推出「ESG相關指數化商品專區」 08:282023/03/31 財經 《證交所》汎銓等3檔 4月6日起開放融資券交易 09:172023/04/03 財經 《證交所》新光標普電動車ETF 4月18日掛牌上市 10:572023/04/15 財經 證交所11日審議六方科-KY股票上市案 21:092023/04/10 財經 證交所積極參與新創生態圈交流 力助創新企業上市 20:272023/04/14 財經 子公司擬對昶虹資金貸與延遲揭露 證交所開罰3萬元 19:532023/04/12 財經 傳凱基證欲併群益證股價先漲 證交所查有無內線炒作 14:192023/04/19 財經 台股3月新開戶數增6萬戶 法人累開90,154戶創高 13:542023/04/06 財經 勞動節3天連假 估國道交通量僅多1成 管制一次看 16:262023/04/07 生活 勞動節高鐵加開44班車 3／31起開放購票 10:142023/03/29 生活 《證交所》上市櫃公司永續發展行動方案出爐 4月宣導會陸續登場 07:482023/03/30 財經 證交所 參與第15屆S&PDJI日本ETF研討會 19:452023/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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