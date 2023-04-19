Lee Q新歌MV登上美國紐約時代廣場電視牆。（Lee Q Music提供）

吳力勻Lee Q去年離開由蕭敬騰（老蕭）領軍的樂團「獅子LION」。熱愛音樂的他，近期整理未發表過的歌曲與新創曲完成發行《天時地利（Right On Cue）》演奏專輯，並開辦創作編寫實戰線上課程培育音樂新生，今年也受邀加入「信樂團」擔任吉他手成為最強生力軍。

現在宣布加入信樂團後，Lee Q坦承，會有壓力，除了對歌曲的熟悉度需要很高之外，就是身高的壓力，唸書時期與同學對信樂團的稱號是「離地表最遠的華語搖滾樂團」，加入信樂團後與團員們拍照時，笑說：「總覺得自己有種快要被淹沒的感覺。」

Lee Q持續推出新作，近來受品牌「吟遊詩人的呢喃」（BW）邀請合作推出演奏曲〈沒有你的旅程〉MV合作，MV影像更登上美國紐約時代廣場大電視牆，讓Lee Q驚喜：「是P圖的嗎，真的不敢相信！太開心了，真的很感謝BW。」

Lee Q分享創作曲〈沒有你的旅程〉，因疫情嚴峻期間，面臨太太的父親離世無法見到最後一面也無法陪伴家人的悲痛，身為丈夫的他卻無能為力時寫下的一首歌曲，歌曲意境與但丁於地獄感受到的壓抑與掙扎，而靈魂的渴望來自思念的一方透過引領獲得救贖的意念不謀而合。

Lee Q希望藉由歌曲給予力量，當太太想念父親和難過的時候，希望這首歌可以輕輕的告訴她：「接下來人生的旅程雖然少了父親的陪伴，但還是會繼續勇敢地走下去。」