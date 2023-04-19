花蓮縣政府考量偏鄉資源有限，為穩定師資來源，保障學生受教權益，迄今已連續4年辦理國中小學教師聯合甄選，今年更一口氣開出142名缺額，較去年增加45名，是4年之最，簡章下月1日將公告在縣府教育處官網，預計6月初試。

縣府表示，教育推動有賴教學第一線教師的投入，112學年度預計提撥142名教師缺額，包括國中普通班教師28名、國小普通班教師100名、國小特殊教育教師4名、幼兒園教師4名及國中小藝術才能班教師6名。

國中預計招考國文、英語、數學、歷史、資訊科技、生活科技、體育、家政、童軍、視覺藝術、音樂藝術、表演藝術、專任輔導教師等13類科；國小招考普通科、英語專長、專任輔導教師、身心障礙班教師、藝才班美術專長、藝才班舞蹈專長、藝才班國樂專長及幼兒園普通班教師等8類科。

縣府表示，藝術才能班教師甄選缺額是縣內成班迄今首次開出，考量各校近年在音樂、舞蹈等全國競賽表現優異，盼藉此次教甄吸引人才進駐花蓮。

此外，縣府符合原住民重點學校聘任原住民族籍教師規定，國中單獨分組招考英語、歷史、體育、音樂藝術等4類科；國小單獨分組招考普通科及體育專長等2類科，限具原住民族籍教師身分者報考。

縣府表示，報考簡章預計5月1日公告在教育處官網跟花蓮縣教師聯合甄選報名系統，初試預計在6月4日辦理，國小複試為7月1日，國中複試為7月2日，甄選錄取的專長教師應以專長授課為原則，普通班將以分發至偏遠地區學校服務為優先。