受到主力大戶及外資大舉出場（18日單日賣超899張）的衝擊，東哥遊艇今天股價再摜殺第二根跌停來到453元，不但跌破500元大關，也跌破月線498.78元。

東哥遊艇2022年每股獲利（EPS）衝上19.93元，較2021年的9.55元翻倍以上成長，而股價則是從2021年2月波段最低點不到40元，直線飆漲至昨天盤中高價575元，飆漲13倍以上。