受到主力大戶及外資大舉出場（18日單日賣超899張）的衝擊，東哥遊艇今天股價再摜殺第二根跌停來到453元，不但跌破500元大關，也跌破月線498.78元。
東哥遊艇2022年每股獲利（EPS）衝上19.93元，較2021年的9.55元翻倍以上成長，而股價則是從2021年2月波段最低點不到40元，直線飆漲至昨天盤中高價575元，飆漲13倍以上。
東哥遊艇（8478）昨（18）日股價摜殺第一根跌停，有大戶短線交易聚集地之稱的凱基-台北，又榜上有名！據統計，凱基-台北為受託賣超第一大券商達526張、其次摩根大通514張，兩家券商占當天總成交量2,497張的41％以上。
受到主力大戶及外資大舉出場（18日單日賣超899張）的衝擊，東哥遊艇今天股價再摜殺第二根跌停來到453元，不但跌破500元大關，也跌破月線498.78元。
東哥遊艇2022年每股獲利（EPS）衝上19.93元，較2021年的9.55元翻倍以上成長，而股價則是從2021年2月波段最低點不到40元，直線飆漲至昨天盤中高價575元，飆漲13倍以上。
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