台中太平區「番仔路庄」土地所有權糾紛纏訟48年，日前建商聲請強制拆屋勝訴，10日遭法院強制執行拆除，由自救會主委林秀芬祖宅開始，林秀芬率居民群聚擋拆，對峙約3小時仍遭拆除；林秀芬19日再次回到舊居搭帳篷紮營，展現繼續抗爭的決心，居民也到場支持。

台中法院10日強制執行拆除房屋，林秀芬率居民群聚擋拆，對峙約3小時仍遭拆除，19日他帶著帳篷、棉被、水等物回到舊屋，就地紮營，表示「要住到可以合法繼續住在這裡為止」，展現繼續抗爭的決心，周遭居民也到場支持，共同喊出「摧不毀的堅定決心、打死不走的永遠守護」口號。

纏訟48年的台中太平區「番仔路庄」，日前建商聲請強制拆屋勝訴，10日遭法院強制執行拆除，自救會主委林秀芬19日再次回到舊居駐紮帳篷，展現繼續抗爭的決心。（潘虹恩攝）

林秀芬說，今日主要的訴求一是安定居民的心，讓居民知道他還在這裡和大家一起走，同時也種下承諾，「無論用司法、歷史或人文都要證明，我們有權利繼續住下去」；最近很多人收到土地買賣授權書等文件，聽聞如果不簽，就會像他的祖宅一樣被打掉，但村民還是一句話「繼續擋下去」，大家的團結就是他種下承諾的最大動力。

林秀芬表示，繼續種下去是他對居民的承諾，也是居民給他信心，結合起來將是很大的團結的力量，他會繼續抗爭，讓這裡的人文歷史、建築能繼續一代一代的傳承下去。

據悉，占地約2公頃的「番仔路庄」橫跨太平區新光里和新興里，保有部分三合院、土角厝建築，林秀芬表示，在地居民都是從祖先就在此地，歷代居住下來有300年歷史，過去祖先向舊地主承租這塊土地，後來舊地主移民日本，建商以不正當手段取得土地後提告要求屋主拆屋還地，展開長達48年的訴訟，日前遭判敗訴。