明天將出現罕見「複合日食」天象，台灣各地中午12時16分起陸續可見「日偏食」，台北市立天文教育科學館提醒，已曝光X光底片、電焊鏡片、3.5磁片等觀察方法不確定能否濾除紫外線與紅外線，建議民眾使用4種方式觀察，才能安全看日食。

複合日食指同一次日食中，不同地區可分別見到日全食、日環食及日偏食等3種食相。天文館表示，台灣可見日偏食，東帝汶東部、西巴布亞部分地區和澳洲西部的埃克斯茅斯半島則能見日全食，日環食則只能在法屬南部屬地北方印度洋、馬紹爾群島東南方太平洋上看到。

針對安全觀賞日食方法，天文館建議，民眾戴「日食眼鏡」是最方便、最直覺的觀察方式，合格的日食眼鏡應該看上去一片漆黑，只看得見太陽表面，但缺點是無法把太陽放大，無法看到多細節。

天文館表示，針孔成像是最安全、最創意的觀察法，日食發生時，穿過樹葉間投影的太陽會呈現日食的形狀，民眾亦可以在紙板打出好幾個圓孔，獲得同樣的效果。

透過望遠鏡放大聚焦太陽投影在紙屏上，可讓許多人同時看見太陽表面的細節，但天文館提醒，長實間投影會損壞望遠鏡，要當心投射出強光燒灼；在望遠鏡前專用太陽濾鏡，可觀察到太陽最清楚細節，但務必注意濾鏡是否穩固，也不能使用不合格設備代替濾鏡。

天文館提醒，過去流傳「已曝光X光底片」、「電焊鏡片」、「3.5磁片」等觀察方法雖然能降低太陽光強度，但不確定能否濾除不可見的紫外線跟紅外線，不推薦民眾用於長時間觀察太陽。

天文館補充，由於本次日食帶覆蓋區域大部分位於海洋，全球僅少部分人口有機會目睹，而位於全食帶內的幸運兒更是只有不到38萬人，佔全球人口總數的2萬分之1，台灣位於偏食帶北緣可見日偏食，是2030年6月之前台灣最後一場可觀賞到的日食，不可錯過。

為了讓民眾安全觀賞日食奇景，天文館將於當日中午12時20分起，由解說員與Vtuber（虛擬直播主）厄倫蒂兒、涅默，共同在YouTube「台北天文館」頻道透過專業望遠鏡直播本次日食，同時介紹全食帶內的影像畫面，讓國人也能分享令人驚奇的日全食景象，並在輕鬆的互動解說中瞭解有關日食的知識與故事。