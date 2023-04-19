羅志祥（小豬）回歸台綜藝《TOPDOG回家》與浪浪辛芭培養深厚感情，他今（18日）接受媒體訪問，透露收到4、5個節目邀約，包括大陸的實境節目，會回去《娛樂百分百》嗎？他坦言不會。他說希望之後能挑戰帶小孩的實境節目，「我很喜歡小孩，媽媽沒有催婚催生，而且我現在有乾女兒、乾兒子。我經紀人照顧我26年，我要報恩，所以現階段我都會把他們當作自己的小孩」。

羅志祥。（羅永銘攝）

會擔心之後年紀大，顧不了小孩嗎？羅志祥自信的說「我體力應該還可以」，表示常跟經紀人小霜帶乾女兒米果出去玩。小霜幾年前在美國做試管，順利產下一名混血女嬰「米果」，羅志祥將其視為己出，米果也親暱的叫他「爹爹」，羅志祥說為了擄獲米果芳心，耗費很多心力，「她以前都不理我，我突破很久，她第一次朝我衝過來時，我快哭出來」。

經紀人小霜育有一女一子。（羅永銘攝）

羅志祥也爆料小霜對米果跟對他一樣兇，「有次到夏威夷旅行時，米果鬧脾氣不開心，結果小霜也直接生氣走掉，我就跟米果說『不要理媽媽』，結果就被小霜罵」。