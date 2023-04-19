詐騙集團猖獗，台南永康警分局近日破獲一起「無人式」機房，提供詐騙集團可一次同時撥打上千通跨境詐騙電話，逮捕3名20多歲嫌犯，並查扣數千張人頭卡，據了解，3嫌原僅租1處套房當機房，但只須收購人頭卡、提供機房即可月入3萬，乾脆「擴大營業」一口氣租2套房，3人被依詐欺罪移送偵辦。

警方指出，台南市26歲羅姓男子與黃姓妻子、吳姓表弟涉嫌共同主持詐騙集團機房，利用通訊軟體機器人及無人管理模式自動化經營，並分散藏匿機房據點，企圖逃避檢警查緝，所幸成立不久的永康警分局偵查隊科偵小隊，有效運用科技偵查技術，讓犯罪無所遁形，順利查獲3嫌，移送台南地檢署偵辦。

永康警分局指出，日前接獲線報得知有不法人士於永康區某處設置數位式移動節費電信設備，隨即與台南市刑警大隊科偵隊及刑事警察局共組專案小組，報請台南地檢署指揮，追緝犯嫌藏匿位置，經分析比對後，鎖定數位式移動節費設備位於永康區龍安街及文化路2處藏匿，17日執行搜索，帶回3嫌。

警方指出，3嫌利用數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT)，大量收購澳門、越南人頭電話卡，提供詐騙集團撥打跨境落地電話，假冒公務機關、商場、銀行等客服人員語音電話跨境詐騙非本國人士。警方也當場查扣大量澳門、越南人頭電話卡、DMT設備5台、手機6支、筆電1台等證物。

警方指出，DMT設備1台可插256張sim卡，共查扣5台，一次可同時撥出1280通詐騙電話，此次查獲該處機房，一次阻絕詐騙集團可同時詐騙數千人，雖尚未詐騙集團直搗核心，但已經切斷對外詐騙的機會。