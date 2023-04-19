民進黨立委洪申翰與連江縣黨部主委李問18日踢爆，有業者從馬祖空運11噸鮑魚到台灣，懷疑馬祖有非法走私中國鮑魚的狀況，擔心繼龍蝦之後，再有鮑魚走私的情況。對此，海洋委員會主委管碧玲19日受訪時表示，海巡署得知相關情資後，已經展開偵辦，目前正和地檢署一起偵查。

李問指出，經立委洪申翰辦公室協助調閱資料，發現去年11月起至今年1月初，「鑫豐企業社」在短短3個月內，陸續空運超過11噸鮑魚至台灣本島，請關務署調閱馬祖海關過去一整年紀錄，也沒有合法報關進口到馬祖的鮑魚，令人高度懷疑馬祖有特定走私集團，運用特權取得龐大利益。

管碧玲今天赴立法院內政委員會備詢前受訪表示，龍蝦是走私去中國大陸，鮑魚則是從中國大陸走私進來，如果兩者都是同個走私系統，是非常嚴重的狀況，而海巡署在獲得相關情資後，已自今年2月開始三度向地檢署報告，共同展開偵查。