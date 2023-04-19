一名女子2年前曾做過「外送茶」，上岸2年後遇上如今的未婚夫，卻意外發現未婚夫的好兄弟竟是曾經的恩客，對方後來不斷用言語威脅她要曝光此事，她崩潰怒嗆「你讓我婚事告吹，我就讓你婚姻破滅！」說對方也有家室還叫茶，「要魚死網破我也沒在怕啦，看到時誰死的慘」。

該女網友在「匿名公社」發文說，她年輕時當過「外送茶」，如今「上岸」已2年遇上未婚夫，卻發現未婚夫的好兄弟是她曾經的客人，對方後來不斷威脅她，到她家聚餐時對她狂眨眼，還不斷話中有話，讓她崩潰痛批「你給錢，我給服務很正常好嗎？罵我爛女人你自己不也很渣，都結婚生小孩了還叫茶」。

「你讓我婚事告吹，我就讓你婚姻破滅！」該女網友說她當時不偷不搶，也是憑本事賺錢，認為對方如今一直拿此事威脅她，讓她忍無可忍說「要魚死網破我也沒在怕啦，看到時誰死的慘」。

其他網友留言「就是喝過覺得不錯，所以還想再喝」、「如果你覺得以前做茶妹正正當當憑本事賺錢，你就誠實跟未婚夫說啊，這樣也不會被威脅了不是嗎」、「下次換妳對她老婆狂眨眼，然後他老婆就會跟廢物說，妳一直對她眨眼」、「一次讓步往後就是無限輪迴，甚至得寸進尺」、「他想要對不起兄弟，免費砲」、「妳沒錯，以前就是以前，他只想要免費炮吧，他自己不會覺得對不起兄弟嗎」。