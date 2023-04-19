頭份市每年最重要的4月8媽祖遶境系列活動即將到來，今年頭份市公所特別在市公所藝術館前設置花燈走廊，邀請頭份市566慢飛天使及全市16所國中小學學生，一同彩繪燈籠來裝飾花燈走廊，19日上午，頭份市長羅雪珠陪著慢飛天使們舉起彩筆在燈籠上畫上自己最喜歡的花樣，共同參與這項屬於頭份人的節慶活動。

頭份566慢飛天使們聚精匯神地彩繪燈籠來參加頭份4月8活動。（謝明俊攝）

2023年頭份市4月8媽祖遶境，是由頭份市公所與永貞宮聯合舉辦，並邀請頭份義民廟、太陽宮等共同協辦，已有數10年歷史，是許多頭份人從小至今所擁有的共同記憶。過去2年因疫情影響，4月8的活動名稱雖然依舊維持，但活動內容減少許多，今年將全面恢復舉辦，盛況相信空前熱烈。

今年的4月8，頭份市公所定名為「2023頭份四月八．靚燈好客節」燈籠是活動重頭戲之一，公所將在藝術館設置花燈走廊，邀請全市16所國中小學生，以及頭份566慢飛天使們一同彩繪燈籠，將手繪燈籠一起在花燈走廊展出，讓慢飛天使們有共同參與感。

頭份市長羅雪珠19日上午與慢飛天使們一同彩繪燈籠。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠19日上午專程前往頭份慢飛天使566工坊，和慢飛天使們一同拿起畫筆繪出自己心目中最美麗的花朵，市公所並請來在地的墨曜文創手作共學團墨墨老師，向慢飛天使們講解4月8的由來，以及過去活動的盛況，羅雪珠更邀請慢飛天使們一起來參與4月8。

頭份566慢飛天使們聚精匯神地彩繪燈籠來參加頭份4月8活動。（謝明俊攝）

羅雪珠表示，農曆四月八是頭份地區年度節慶活動，早期農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳聚集，加上地方仕紳花燈對抗賽，市區街頭熱鬧滾滾，家家戶戶亦準備美味佳餚宴請親朋好友，成為老頭份人的珍貴回憶，期望大家共同來參與並傳承頭份4月8。