屏東縣政府未婚公務員最期待的未婚聯誼，預計在6月舉辦，考量過去參與者總是男多女少，今年主辦單位首次與屏東大學合辦，期盼藉有進一步接觸而擦出愛的火花。
屏縣府承辦單位人事處每年皆精心規畫未婚聯誼活動，主要是為忙碌的公教員工尋覓美好的姻緣，透過破冰活動，順其自然加深彼此美好的印象，更期待活動結束後能延續緣分，開創一段幸福美滿的人生旅途。
但屏縣府人事處長李玉秀發現，過去男性未婚公務員參與活動踴躍，甚至父母也會急著幫孩子報名；相較起來，女性因經濟自主而顯得興致缺缺。
為了打破女少男多的報名情況，今年首次與屏東大學教職員合辦聯誼活動，盼擴大對象、促成結婚動機。
李玉秀表示，去年活動地點在小琉球，也曾在網美景點勝利星村舉辦，今年地點未定，室內、戶外各有方案；若報名情況踴躍，也不排除下半年再加辦一場，將不惜成本，促成美好姻緣，也希望能有效提升生育率。
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