玖壹壹最新代言牛仔褲廣告17日晚間在臉書上線，一天過後點擊觀看次數已高達50萬，吸睛度非常高；其實，此品牌的創辦者也來頭不小，就是擁有「直播小霸王」稱號的宥凱。宥凱透露自創牛仔褲已6年，過去光靠牛仔褲累積的營業額就已逾5億台幣，為了讓更多朋友認識此品牌，決定邀請本土流行天團玖壹壹的春風、洋蔥、健志擔任代言人。

宥凱和玖壹壹都是發跡台中，還有另一個巧合是，宥凱和春風2人近期各自都跨足大銀幕。春風今年參與電影《黑的教育》讓人印象深刻，另一部主演新片《請問還有哪裡需要加強》計畫今年登場；宥凱也已跨投身電影表演，從《再說一次我願意》到《民雄鬼屋》，目前仍有新片籌備中。

宥凱在計畫邀請玖壹壹代言牛仔褲之前，先將牛仔褲提供他們3人試穿，讓他們親身體驗。宥凱說：「本身自己就滿喜歡玖壹壹的，他們每個人都各有自己的特色。三個人的穿著風格也都不太一樣，也代表著我們品牌適合每一個人都可以穿著，任何身型也都可以駕馭。」

玖壹壹魅力風靡全台，前不久才在台北小巨蛋辦完演唱會，宥凱也有到場支持。如今代言合作曝光，宥凱終於可以開心對外發表：「賣牛仔褲這麼多年，從我自己直播賣，然後也常常分享牛仔褲的穿搭，也有越來越多粉絲認可我堅持很久的牛仔褲品質，一直到今年我才做了一個非常重大的決定，找玖壹壹代言。」