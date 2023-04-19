分析師此前預估第一季淨利16.2億歐元，銷售在63.1億歐元。

執行長Peter Wennink說，公司一些客戶正在調整接收工具設備的時間，或注意到形勢的變化，但是公司的前景依舊強勁。執行長說：「今年的總需求仍然超過我們的產能，而且我們目前積壓了389億歐元以上的訂單」。

執行長在聲明中說，不同的終端市場出現喜憂參半的訊號，產業正努力將庫存提升到更健康的水準。公司也看到部分客戶在吸收此一需求的變化，特別是在較成熟的DUV方面上。但今年整體需求依然強勁。

在財報其它數據上，該公司第一季毛利率為50.6%，營益率32.7%，研發費用9.48億歐元，每股盈餘4.96歐元。

在財測展望方面，艾司摩爾預計今年第二季銷售將在65億至70億歐元之間；毛利率來到50%至51%之間。

就2023年全年而言，艾司摩爾也預計研發成本約為9.9億歐元；銷售和管理費用(SG&A)約在2.75億歐元；重要的是銷售持續強勁成長，增加超過25%；毛利率較2022年會有輕微的改善。

ASML也擬公布為2022年派發總共每股普通股5.80歐元股息，較前一年增加了5.5%。

該公司將在周三稍晚舉行進一步的新聞會。