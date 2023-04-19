嘉義縣某公所蔡姓男職員，遭控不顧女同事反抗，要求「你冷靜、讓我下車」等語，在違反女同事意願下，在車內強吻、撫摸女同事胸部，得知女同事提告後，蔡男還試圖哄騙她簽立撤回告訴狀，嘉義地檢署檢察官認為他犯後態度不佳，無悔改之意，還打算大事化小，3月中依涉嫌違反強制猥褻罪提起公訴，嘉義地方法院火速做出判決，判處蔡男6個月徒刑，可上訴。

嘉義地方法院發布的簡易判決書指出，審酌蔡男為逞一己性慾而犯案，行為手段侵害女同事的性自主權，且造成心靈受創，因女同事無和解意願，雙方未和解，判蔡男有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。至於蔡男任職的公所表示，還沒收到判決結果，如確定有刑責，會再開會討論如何處理。

嘉義地檢署起訴書指出，40歲蔡男在某公所任職，執掌民政相關職務，去年9月22日傍晚駕車至公所不同單位女同事A女住處樓下，以感謝女同事曾幫忙為由邀約對方一起用餐，用餐結束送A女返家途中，蔡男將車子停在路邊停車格，強吻A女並將舌頭伸入A女嘴巴，再強行以左手揉捏對方胸部，A女試圖推開蔡男，要求蔡男冷靜，「讓我下車」等話，但蔡男仍重複強吻、撫摸被害人胸部得逞。

案發後，受害A女向女性友人哭訴遭蔡男猥褻，過程違反她的意願且內心恐懼，並向警方報案，而蔡男到案聲稱雙方正在交往，當天確實有親吻、撫摸對方胸部事實，但並未違反對意願。檢察官事後透過雙方LINE對話紀錄比對，證明雙方並無交往事實，且女同事詢問案發相關事實，蔡男均避而不答，另根據A女提供的錄音檔，也證明蔡男作賊心虛，試圖騙被害人簽撤回告訴狀，依法提起公訴，並建請從重量刑。