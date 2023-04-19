一名定居澳洲的泰國男子發文表示，自己在感染了新變異株Arcturus之後，眼睛嚴重發炎、幾乎快要看不見。隨著新冠病毒不斷出現不同的變異株，近期的新變異株Arcturus（也稱為omicron變種 XBB.1.16）引起專家注意。

世界衛生組織（WHO）自3月22日以來，將Arcturus視為「正在監測的變種」。目前，約22個國家已出現相關病例。Arcturus也是導致世界部分地區病例數激增的原因，其中包括疫情越趨嚴重的印度。據報，Arcturus可能會導致一種新症狀，結膜炎（或稱紅眼症），通常伴有瘙癢。

據今日悉尼新聞網（Sdyney Today）報導，Arcturus正肆虐澳洲。該名男子雖接種了3劑輝瑞COVID-19疫苗，但仍沒有任何效果，症狀就像疫苗尚問世前，與最初染疫的人一樣嚴重。

該名男子表示，第1天喉嚨有點異常，但是ATK快篩檢測仍為陰性。第2天呈現陽性，並開始反覆發高燒，服用止痛藥「撲熱息痛」（paracetamol）效用也不大。男子痛苦說，像是快窒息。

男子繼續說，咳嗽伴有成塊狀濃稠的痰，嗅覺、味覺相繼消失。第4天眼睛開始刺痛，雙眼嚴重發炎，幾乎什麼都看不見。

第6天開始，鼻涕甚至伴有血液。男子說，他本身有鼻竇炎，劇烈咳嗽時，血液直接從鼻子中噴出；就算過了一星期，晚上還會伴隨低燒。雖然眼睛仍發紅，但在滴了醫生開的眼藥水後，症狀慢慢好轉。男子表示在感染13天後，感覺身體在恢復。

另據美國NBC報導，芝加哥公共衛生局局長亞瓦迪（Allison Arwady）說，當前的新冠疫苗仍在提供針對「Arcturus」新變異株的保護。她說，「這仍處於我們密切關注的最低水平，因此讓人們意識到這一點是有好處的；如果你接種了最新的疫苗並且你是最新的，你就有了正確的保護，包括針對這種亞變體的保護。」

亞瓦迪說，「如果你的眼睛發紅、發癢，並且認為是過敏或只是感冒，那就去做新冠測試來確定。總的來說，這仍然是Omicron。」