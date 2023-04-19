基隆市政府持續推動「青年電動車」政策，雖然基隆市長謝國樑多次強調這項政策不會僅限於單一廠牌及單一車型，但許多人仍緊抓著電動機車廠商Gogoro並未加入，詢問謝國樑的看法。謝國樑19日受訪時表示：「企業行為拜託也沒有用。」

謝國樑19日上午在接受媒體聯訪時，提到Gogoro電動機車迄今還沒有加入基隆市府青年電動機車的專案。謝國樑說：「你提到的那個廠牌（指Gogoro），我們歡迎所有的廠牌來找我們，我希望他們也會過來，但是我不會去拜託他，他們來，我們會非常歡迎，但是，企業行為拜託也沒有用。」

謝國樑說，就像光陽過來，相信也是經過充分的評估。所有人來（基隆），只要是好的廠牌、像光陽一樣的優秀廠牌，我們都會很歡迎。

謝國樑另外也指出，選舉過程中，這項政策被討論許多，甚至選舉結束後，也有部長級政治人物公開說是輸給這項政策，他希望不要成為提倡節能減碳的反指標，希望大家給予祝福，不要以政治理由攻擊政策，因為看起來攻擊也不一定有很直接的效果。

對於不同政治立場的攻擊，謝國樑說，就是會有不斷對政策的「詛咒」，他會努力把最好的產品和方案帶給市民，希望大家能以更祝福的方式看待這項政策，盡量促成，基隆首先嘗試推出，期盼其他縣市，尤其直轄市也能參考。

至於青年電動機車的數量，謝國樑說，預算獲得議會通過後，市府會評選出幾家符合條件的優良、適合廠商，但也不是所有的廠牌都會接受。市府會以4年5萬輛的數量來編列預算，今年預計補助1萬2千輛，明年1萬2千到1萬3千輛。