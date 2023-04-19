富邦全球投等債（00740B）每單位將配發0.50元股息，殖利率為1.29％，富邦美債20年（00696B）則是每單位配發0.24元，現金股息殖利率為0.71％。兩檔都在4月21日除息，依時程5月18日即可配發現金。

對於全球債市後市，富邦全球投等債（00740B）ETF經理人陳怡靜表示，日前金融危機事件頻傳，使市場預期利率高點與升息循環終點加速到來，市場更是傳出預期年底降息的可能性，而在金融危機事件的推波助瀾下，投資人資金流出風險性資產，使高評級債券利差再度擴大，展現投資吸引力。

由近期美國投資等級債殖利率走向看來，分別落在3.77％至5.23％不等，皆處在近10年來相對高點，毫無疑問是過去極少出現的甜蜜點位，另外美國十年期公債殖利率亦是處在相對高點，由過去與聯邦政策利率走勢亦步亦趨的相關性看來，在市場預期聯準會貨幣政策趨緩且利率已達高點甚至可能降息的情況下，殖利率有望逐步下修，現行甜蜜點位著實值得投資人把握。