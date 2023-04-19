台灣人平均一天吃一顆雞蛋，幾個月來缺蛋嚴重，讓民眾對生雞蛋開始有感。雲林科技大學3名女學生為母雞權益發聲，以「友雞」課程為畢業專題，設計友雞教材、友雞雞舍、友雞校園的設備。

雲科大創意生活設計系大四學生許以暄、陳奕蓁、陳珮吟說，台灣人很愛吃雞蛋，但台灣的養雞環境並不友善，90％是格子雞，不只衝擊母雞的健康，生下來的蛋恐怕也不很健康。

3名女大生設計「eggtion」3堂課，帶領小朋友從雞蛋開始認識，進一步關懷雞的動物權利，鼓吹校園養雞作為生命教育體驗，目標是「友雞生活不是夢」，這套課程已在高雄市一所小學實驗。

雲科大3名女大生設計的六角形友善雞舍，有1：1模型，也有讓小朋友DIY的玩具組合模型。（周麗蘭攝）

為了讓「友雞」變得有趣，且為雞隻健康著想，三女大生設計六角形雞舍，小朋友可動手DIY組合，一個盒子可住2隻雞，可讓雞隻快樂生活與下蛋。

女大生取名「eggtion」意為友善養雞，諧音「action」（行動），女學生們表示，更長遠的目的是讓小朋友把學校學得的觀念帶回家，由家庭轉變台灣養雞現況。

雲林科技大學今（19日）舉辦設計學院5系聯展，作品十分多元，例如海岸造林無人機載具系統、山難救援複合式擔架、布袋戲傳藝中心、氣氛燈等。