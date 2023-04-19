TaiwanPlus在今年2023年紐約電視電影節成績斐然，兩自製節目《登台之路》、《豪哥海上看台灣》分別入圍音樂紀錄片及生活風格娛樂節目，自製迷你紀錄片《蔡明亮的電影夢》，更於19日榮獲銅獎肯定。

《豪哥海上看台灣》則入圍紐約電視電影節「生活風格娛樂節目」。（TaiwanPlus提供）

《蔡明亮的電影夢》是TaiwanPlus獨家作品，15分鐘內呈現導演蔡明亮的創作靈感來源及成為導演的心路歷程，是繼美國奧勒岡紀錄片影展獲最佳國際導演獎後，再次受到國際影展青睞，導演蔡明亮本人聞訊後表示：「感到與有榮焉！」

蔡明亮表示：「我通常不太敢看自己被拍的樣子，但TaiwanPlus節目團隊相當用心，期間多次找我訪談拍攝，也與我的製片王雲霖密切溝通，整理出許多久遠的珍貴影像素材。聽到影片得獎，我也覺得很開心」他也透露：「TaiwanPlus一直有在邀請我進一步合作新案子，我也希望今年有機會一起拍點東西。」

紀錄片導演黃靖閔對於本次奪下銅獎，她開心說道：「透過蔡明亮導演也讓我重新回望了多年的影像歷程。謝謝評審團對我們團隊的肯定，謝謝蔡導，讓我們有幸紀錄下那段簡單卻深邃的時刻。」