台中市長盧秀燕致力於打造台中為幸福宜居城市，而根據內政部統計，台中市去年淨遷入人口有3839人、居六都之次，29個行政區中以北屯區淨遷入人口達4812人最多，其中又以鄰近12期重劃區、屬於機捷特區的舊社里及廍子里最多，堪稱為台中市移居熱點。

台中市府民政局長吳世瑋指出，台中市人口穩定成長中，去年淨遷入有3839人、僅次於桃園的6659人，位居六都第二，而其他四都人口數都是淨遷出；在台中市的29個行政區中，淨遷入前五名分別是北屯的4812人、南屯區889人及沙鹿區885人、清水區839人、烏日區838人。

若以里別來看，台中市淨遷入人口前三大里分別為北屯舊社里3481人、北屯廍子里2657人居次、第三名則是位於高鐵特區的烏日區三和里有848人，吳世瑋指出，舊社里及廍子里已經連續2年高居淨遷入人口的前兩名，推究原因，應與該區域交通發展及生活機能、公共建設趨於完善有關，將可望逐步帶動北屯區再向上發展。

吳世瑋表示，舊社里位在機捷特區、緊鄰12期重劃區，近幾年受到雙鐵共構的交通帶動，再加上COSTCO等商場進駐與招商，吸引許多鄰近縣市人口移入；廍子里則是位於廍子區段徵收區範圍內，鄰近大坑風景區及太平新光重劃區，坐擁東山、樹孝兩大商圈，生活機能好，再加上74號生活圈道路串連，發展性持續看好。

此外，烏日三和里緊鄰三鐵共構的高鐵特定區，且鄰近74號生活圈道路，顯示近幾年台中發展熱點都聚集在交通網周邊。民政局指出，市府持續推動各項交通、建設、水利、體育等建設計畫，配合捷運綠線前年通車，軌道經濟效益逐漸發酵，未來將致力於提升區域發展水平，盼吸引更多人移居台中。