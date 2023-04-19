繼「大戶投」下單App後，永豐金證券數位服務再上層樓，宣布推出全新財富管理「大戶豐APP」，統整客戶7大資產，展現頂級「一站式資產總覽」強大功能，並提供數千檔國內外共同基金申贖交易。永豐金證券表示，「大戶豐」要讓投資人一目瞭然所有投資部位損益，為資產配置規劃增添利器。

永豐金證券表示，繼存股、ETF等投資方式成為顯學後，資產配置是下一步趨避風險且追求更大幅度累積資產的目標。金融業傳統APP多是因應業務擴充提供服務而開發，屬性偏向交易型，「大戶豐APP」定位為財富管理型APP，一指解決客戶在不同平台交易股票、基金、海外債等商品，卻難以一目瞭然的看清楚所有投資部位總損益的痛點。

在數位金融的變革下，永豐金證券觀察到投資人常遇問題包括：到底要開多少個帳戶？損益去哪裡看？到底整體投資是賺還是賠？「大戶豐APP」跨平台、跨產品，整合包括台股、複委託、國內外期權、基金、債券、結構型、現金管理型等7大類型產品；提供總資產損益現況，及各項投資商品庫存績效。投資人已開立帳戶的商品可以直接跨平台交易，尚沒有交易權限的帳戶則會自動導引至對應開戶流程。

此外，「大戶豐APP」另一大特色是提供基金交易平台，上架上千檔國內外共同基金，內建4種挑選基金的方法：永豐精選、長期收益、主題投資、就愛配息，並提供同類型基金對比、歷史表現圖表，節省投資人蒐集整理資訊的時間。

以投資人偏愛的領息產品為例，「大戶豐APP」的配息試算功能，客戶從「每年想獲得的配息收入」或「預計投資的資金」找適合投資的基金標的，也可以透過「配息篩選器」找出基金投資偏好的年化配息率、含息報酬率、波動率，並估算年化配息率區間，以協助客戶進行配息、領息的相關規劃。

永豐金證券從交易型APP「大戶投」到定期定額投資平台「豐存股」，打造一站式金融服務，今年再將數位金融的服務版圖拓展至財富管理市場，全新推出的「大戶豐APP」希望協助客戶進行跨資產配置，達到風險趨避及投資效率優化，進而更有效累積個人資產的成果。