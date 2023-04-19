頭份市公所籌資7千萬元在大亨重畫區興建3里活動中心。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真））

頭份市公所籌資7千萬元在大亨重畫區興建3里活動中心。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市是苗栗縣發展最快的都市，目前有多個社區缺乏活動中心來設置銀髮族關懷據點等，頭份市公所在取得大享重畫區的用地後，籌資7千萬元興建屬於蟠桃、文化及中興等3個里的活動中心，並附有幼兒及親子活動館，讓頭份市老少都一起在新的活動中心共同樂活，頭份市長羅雪珠指出，目前活動中心已完成基本規畫，期望在今年底前能順利發包動工。

頭份市公所計畫以7千萬元興建的活動中心，基地位於頭份警分局後方的大亨重畫區，除了活動中心外，還附有幼兒園、兒童遊憩與體健設施及停車場，佔地面積為2013.11平方公尺，預計興建4層樓建築，未來將成為中興、文化及蟠桃等3個里的活動中心。

由於頭份市區商業發展迅速，土地取得愈來愈困難，市公所規畫興建多個社區活動中心，多採多里共用的模式，或是與其它公務機關共用，未來的頭份戶政事務所改建案及中山市場改建案，都將社區活動中一起涵蓋，以解決用地不易取得問題。

頭份市長羅雪珠希望活動中心不僅是成為當地里民休閒、藝文、學習和集會的場所，更希望成為鄰里關懷據點的所在，讓居住在周邊地區的長輩們，能在這裡享受到更好的照顧，讓活動中心將成為里民生活的一大亮點，帶動整個社區的發展。

目前，中興等3里活動中心工程已完成基本設計規畫，市公所全力推動計畫進行，期望能在年底前完成發包動工，讓老幼里民們能及早使用最新設施。