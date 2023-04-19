民進黨台北市第2選區初選，由台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，而何志偉今到士檢提告民進黨立委莊瑞雄和王世堅加重誹謗罪；對此，莊瑞雄也出面回應表示，黨內初選就像比武，比劃比劃就好，如果連這樣也招架不住，就不要發動攻擊。他批評，攻防就像比武，這樣哭爹叫娘不好。

莊瑞雄指出，回這次選舉他並不是主角，是告他才做出回應，一路以來，何志偉發動攻擊，說別人抹黑、抹紅他，黑道議題被窮追猛打，社會大眾檢驗是好事，民進黨中央也做了回應有排黑條款。

莊瑞雄表示，民進黨那麼多黑道，誰引進來的他很清楚，就是何志偉家族，現在人家沒跟你同掛，就講人家是黑道，情何以堪，他舉例，國民黨立委羅明才，他會跳出來說誰家族是黑道嗎？政黨之間檢驗OK，但有些人不適合談這個議題。

莊瑞雄說，他無法看王世堅孤零零被人格摧毀，這是初選而已，從來沒有抹黑，句句屬實，今晚就要民調，讓台北市民做決定就好，哪有人這樣打選戰，一路攻擊人家，現在反過來說別人抹黑、抹紅他，你聽得下去嗎？惡人先告狀。

莊瑞雄指出，很多話他不願意說，前衛福部長陳時中選舉，何志偉幹了多少好事，把要送給陳時中的畫放在廢棄物區，讓黃珊珊攻擊陳時中，何志偉當時還裝聾作啞，看到媒體延燒躲起來，事後影片出來，又追究誰放出去的？

莊瑞雄痛批，民進黨支持者在意的是誰在陷害自己的同志，立法院多少派系的立委，都想把你開除，我們忍下來，發動攻擊的人，到處說自己被抹黑，你當台北市民都這麼笨？

莊瑞雄表示，選舉就是比武，不要這樣就招架不住，還有國民黨的檢驗，做人要有基本原則，行事要光明磊落，「哪有你家都是對的，別人都不對，家大業大，你罵人，大家就不還口？」

他說，自己被告的莫名其妙，這種新聞其實很不想回應，他又不是主角；莊瑞雄指出，何志偉是選情告急，鈴隨便按一按，浪費司法資源，大家都知道，亂告就叫做「誣告」。

媒體追問是否會反告何志偉，莊瑞雄表示，比劃比劃而已，檢察官也知道告的人是炒新聞。