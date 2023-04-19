經濟部4月起調漲電價後，未來電價持續上漲可能性高。能元超商建議企業現階段提早佈局購買綠電，不僅可以以較合理的價格取得，未來電價上漲，加上供應鏈要求使用綠電時，也可以更容易達成減碳目標。

台泥企業團積極朝新能源佈局，旗下台泥綠能是目前台灣建置再生能源種類最多的公司，包括風力發電、太陽能光電、太陽能與陸域風機合併使用發電、漁電共生等，預計2023年開放銷售再生能源裝置容量達103MW，約1.5億度綠電。

能元超商為目前全台自建案場最多、平台上可銷售綠電最多的再生能源售電業者，不僅可提升綠電滲透率，也可以確保綠電穩定來源。能元超商綠電交易平台承諾每年提供一定比例的綠電採購量給出口導向的中小企業，根據NGO組織計算，全台綠電總量目前僅1.56%進入自由市場，許多中小企業在採購綠電上面臨極大難關，因此自「能元超商綠電交易平台」啟用以來有數十家中小企業正與能元超商積極洽談中。