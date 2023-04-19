受乾旱影響，今年2至3月間山區降雨量過少，導致高雄地區愛玉子出現新梢減少及萌果率下降，經山區公所通報災情達災情確認門檻，農業局邀集苗栗區農業改良場、農糧署與區公所確認愛玉子因乾旱致災，成功爭取愛玉子農產業天然災害現金救助及低利貸款，行政院農業委員會公告高雄市自4月19日至4月28日止（假日不休息）受理農民申報。

高雄地區愛玉子種植面積約215公頃，其中桃源區有170公頃，因長時間乾旱讓愛玉子出現新梢少及萌果少等現象，受災逾2成。

邀集改良場及農糧署確認災情。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

經區公所通報災損，市府農業局於4月12日邀集苗栗區農業改良場、農糧署與區公所確認高市愛玉子災損情形已達現金救助門檻，向農委會爭取愛玉子每公頃4.1萬元的現金救助及低利貸款。

農業局局長張清榮提醒農友，請高雄市種植愛玉子且受災損失達2成以上之農友，務必於4月28日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。