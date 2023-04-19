今天是此梯次教育召集訓練的第12天、第4階段，也是整個訓練強度最高的階段，包括戰術行軍10公里到實戰演練。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為維持後備戰力，國防部去年執行14天新制教育召集，為表達對後備軍人接受教育召集關懷之意，新竹市長高虹安19日特別慰問正進行10公里實戰演練的後備軍人們，並致贈加菜金給所有教召弟兄補補身，表達最誠摯的謝意與敬意。

高虹安今天首先代表新竹市45萬市民朋友向所有教召弟兄說聲感謝。她說，為維持台海情勢和平穩定，後備弟兄們暫時卸下平日工作，全心全意投入教育召集訓練，如此無私奉獻的精神令人敬佩，盼藉由訓練精實戰技，以利戰時能於最短時間內恢復戰力，日後亦能擔負起保家衛國及協助救災的重責大任。

她說，國軍與後備軍人是協助防災救災不可或缺的重要力量，在颱風、暴雨、地震等天災來襲時，國軍與後備軍人總是在第一時間無懼艱險，視救災如同作戰，是災害現場的救難英雄，也是協助災後復原的關鍵角色，市府未來仍將持續與國軍密切合作，攜手守護新竹市民的安全。

新竹後備上校旅長陳泊瑋表示，今天是此梯次教育召集訓練的第12天、第4階段，也是整個訓練強度最高的階段，包括戰術行軍10公里到實戰演練，接下來還有2天，相信大家都可以充實的完成這次的教育召集訓練。

民政處長嚴翊琦表示，近來因兩岸情勢緊張與共軍戰機不斷擾台，為維持台海情勢的安全穩定及追求國家生存與永續發展，國防力量非常關鍵，其中龐大的後備動員能量，是國軍最大的後盾。

他說，後備軍人們接獲召集令後，為了保家、衛國暫時放下個人工作，向部隊報到接受召集訓練，這對社會及國家而言，是一股最強大的安定力量，希望藉由此次召集訓練，重新熟悉武器裝備操作、將身體保持在最佳狀態，達成協助國家安定目標，發揮全民防衛動員力量。