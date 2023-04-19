冠軍建材「響應Earth Day 種下永續的種子」，並邀請同仁攜手家中寶貝，大手牽小手一起種下永續種子。（冠軍建材提供／謝明俊苗栗傳真）

冠軍建材「響應Earth Day 種下永續的種子」，並邀請同仁攜手家中寶貝，大手牽小手一起種下永續種子。（冠軍建材提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣冠軍建材透過世界地球日展現其對ESG的承諾和行動，在世界地球日前，掀起了一股種植永續種子的風潮，今年冠軍建材與新苗教養院共同舉辦「響應Earth Day 種下永續的種子」，並邀請同仁攜手家中寶貝，大手牽小手一起種下永續種子，讓環境永續不單只是口號，以實際行動共同投入種植永續種子的行列，為地球的綠化事業盡一份力。

19日上午，冠軍建材員工與與眷屬一同協助新苗教養院的無毒農場，協助院生除草、整地、種植花生、採收蔬菜、桑椹，藉由實際的行動，讓家中的孩子體驗日常所吃的食物與蔬果，是農夫們辛苦的從除草、整地，播種，以及日後照料才有的成果，真實體驗到生態環境的重要性，學習到如何保護和維護生態環境，讓孩子們親近大自然，感謝大自然給予的永續能量，持續提供我們生活中的食物與蔬果，以及支持在地農作與產業，減少運輸產生的碳排量，日常生活重複使用環保杯、餐具，減少製造一次性的垃圾，具體實踐對環境友善的綠色生活。

冠軍建材表示，多年來「大一元愛心磚」除了贊助也輔導苗栗在地的社福團體，讓他們擁有自給自足的能力，這次合作的新苗教養院，致力於提供身心障礙者個別化、社區化及全方位服務，通過無毒農業的方式，提供更加健康和營養豐富的食品給學生食用。同時，農場還為學生提供實踐機會，讓他們在農場中體驗種植、收穫等農作業，培養他們的耐心、責任感和團隊精神，讓每位天使成長茁壯在歡樂生活。

冠軍建材集團在產品設計及製造上，秉持著永續、環保、節能的經營理念，不斷引進創新技術和工藝，將永續理念融入產品設計推出各式紋理質感面材，例如大理石紋、天然石紋、木紋等，讓消費者有更多元的選擇以減少天然資源的開採，領先磁磚同業推出對多再生綠建材產品。冠軍建材堅持走綠色環保的道路，以永續發展為目標，透過綠色技術、綠色製程、綠色能源、綠色標章、回收再生等各領域，多盡一份心力讓地球少一點負擔。