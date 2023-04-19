道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）寫下生涯里程碑，今（19）日先發登板迎戰強敵大都會，主投7局只被敲出3支安打，拿下9次三振之多，不但率領道奇以5比0完封大都會，柯蕭也達成大聯盟200勝的輝煌紀錄，不到百敗拿下200勝，成為大聯盟史上第6人。

賽前累積199勝的柯蕭，首局就遭遇掉分危機，大都會開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）靠著右外野手黑伍德（Jason Heyward）接球失誤站上三壘，在隊友守備不幫忙的情況下，柯蕭只能靠自己，賞給大都會中心打線連續3次三振，首局安全下莊。

來到得分大門口卻無功而返，大都會下個半局就遭殃，道奇藉由馬丁尼茲（J.D. Martinez）2分炮先馳得點，但1支還不夠，3局下馬丁尼茲鎖定紅中速球，小白球一路飛向右外野大牆外，上演單場雙響炮，不僅如此，馬丁尼茲在8局上繼續捕刀，打下個人在這場比賽的第4分打點，成為柯蕭完成200勝的最大助手。

柯蕭以7局無失分拿下本季第3勝，這也是今年例行賽首度以無失分紀錄完成登板，柯蕭生涯累積200勝88敗，勝率6成94是史上拿下200勝的投手中最高，也成為史上第6位不到百敗、且拿下200勝的投手，前5位亞歷山大（Pete Alexander）、葛洛弗（Lefty Grove）、懷提福特（Whitey Ford）、馬里蕭（Juan Marichal）及佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez），最終都成功入選棒球名人堂。