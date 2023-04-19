新北市消防局今日下午接獲通報，報案人稱自己的父親從台65線快速道路墜入大漢溪，警消獲報後趕抵現場，救出拿著救生圈也進入河中要救爸爸的兒子，以及失去生命徵象的65歲男子，緊急送往醫院急救。

據了解，當時兒子在今日1時26分許打完電話求救後，即拿著救生圈前往救援爸爸，新北市消防局緊急派遣14輛消防車、37名消防人員前往現場救援。

消防人員的船艇先接觸到兒子後，隨後就找到落水的爸爸，不過這時他已經失去生命徵象，從新莊端上岸後立即送往醫院急救，詳細原因仍待警方釐清。